На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі з'явився трейлер перезапуску серіалу Пліткарка про "золоту" молодь
-
- 14
Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер перезапуску "Пліткарки". Це продовження однойменного серіалу, який виходив на телеекрани з 2007 по 2012 роки.
Дії нового шоу розгорнуться через дев'ять років після подій оригінального серіалу. Дивіться трейлер продовження "Пліткарки" на Радіо MAXIMUM!
Це цікаво: 4 сезон серіалу Дуже дивні справи поповнився новими героями: хто з'явиться на екранах
Перезапуск розповість про життя нового покоління підлітків з приватної школи Верхнього Іст-Сайда. Продовження "Пліткарки" також покаже, як змінився вплив соцмереж і сам Нью-Йорк за минулі роки.
Пліткарка, дивіться трейлер продовження популярного серіалу:
У майбутньому серіалі зіграли Джордан Олександр, Елі Браун, Томас Доерті, Таві Гевінсон, Емілі Алін Лінд, Еван Мок, Сіон Морено, Вітні Пік і Саванна Лі Сміт. Голос "пліткарки" залишиться колишнім – її озвучує Крістен Белл.
Серіал складатиметься з десяти серій. Прем'єра першого епізоду відбудеться 8 липня.
Читайте також: Вторгнення: прибульці захоплюють Землю у новому серіалі від Apple (трейлер)
-
21:49Учені назвали одну хитрість, яка зробить тебе на 29% успішнішим серед жінок
-
21:1511 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Audi RS3 нового покоління вперше показали на відео
-
20:23OnePlus Nord CE: представлено новий бюджетний смартфон з хорошою начинкою
-
19:52Чемпіонка UFC Аманда Нуньєш покликала на бій Кім Кардашян
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:21У мережі з'явився трейлер перезапуску серіалу Пліткарка про "золоту" молодь
-
18:48Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають
-
18:15Гороскоп на 11 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У Британії фермер використовує коров'ячий гній, щоб майнити криптовалюту
-
17:224 сезон серіалу Дуже дивні справи поповнився новими героями: хто з'явиться на екранах
-
16:48Ілон Маск запустив швидкісний тунель під Лас-Вегасом, але перші пасажири незадоволені
-
16:19Нова macOS Monterey буде "урізаною" для комп'ютерів Apple на Intel
-
15:49Рідна моя сім'я: Наталія Валевська відсвяткувала ювілей біографічною піснею
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Тренер два тижні їв лише бургери, і здивував результатом (відео)
-
14:47"УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі
-
14:24Яким знакам Зодіаку літо принесе кохання
-
13:55Барбара Палвін роздяглась для нової стильної зйомки (18+)
-
13:20Як зберегти здоров'я та фігуру після 40
-
12:55Вторгнення: прибульці захоплюють Землю у новому серіалі від Apple (трейлер)
-
12:26Укрзалізниця потролила Усика через невдале фото
-
11:52Леді Гага заінтригувала фанатів пікантним відео (18+)
-
11:20Білка зі стейком здивувала мережу (відео)
-
10:56Сонячне затемнення 10 червня: коли його зможуть побачити українці
-
21:49Учені назвали одну хитрість, яка зробить тебе на 29% успішнішим серед жінок
-
18:48Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають
-
14:47"УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі
-
12:26Укрзалізниця потролила Усика через невдале фото
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня
- 09 червня
-
21:54Експерти назвали місяць, на який припадає пік популярності сексу на одну ніч
-
19:21Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
14:46Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською
-
12:20Джонні Деппу – 58 років: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня
-
07:20Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
- 08 червня
-
19:52Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)