У мережі з'явився трейлер перезапуску серіалу Пліткарка про "золоту" молодь

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер перезапуску "Пліткарки". Це продовження однойменного серіалу, який виходив на телеекрани з 2007 по 2012 роки.

Дії нового шоу розгорнуться через дев'ять років після подій оригінального серіалу. Дивіться трейлер продовження "Пліткарки" на Радіо MAXIMUM!

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Перезапуск розповість про життя нового покоління підлітків з приватної школи Верхнього Іст-Сайда. Продовження "Пліткарки" також покаже, як змінився вплив соцмереж і сам Нью-Йорк за минулі роки.

Пліткарка, дивіться трейлер продовження популярного серіалу:

У майбутньому серіалі зіграли Джордан Олександр, Елі Браун, Томас Доерті, Таві Гевінсон, Емілі Алін Лінд, Еван Мок, Сіон Морено, Вітні Пік і Саванна Лі Сміт. Голос "пліткарки" залишиться колишнім – її озвучує Крістен Белл.

Серіал складатиметься з десяти серій. Прем'єра першого епізоду відбудеться 8 липня.

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