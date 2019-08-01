А що тепер? Генрі Кавілл зізнався, як отримав роль Відьмака

Актор Генрі Кавілл, якого звикли бачити в образі Супермена, розповів, як йому вдалось отримати головну роль у новому серіалі Відьмак. Не завжди режисери "бігають" за зірками!

36-річний англійський актор Ганрі Кавілл, якому принесла славу роль Супермена в недавніх екранізаціях коміксів DC, нарешті розповів, як став Геральтом у новому серіалі від Netflix. Відзначимо, що прем'єра серіалу запланована на кінець 2019 року.

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Взагалі поява доволі молодого та рельєфного Кавілла викликала чимало критики і в фанатів ігор, і у шанувальників романів Анджея Сапковського, який і створив Відьмага. Однак зараз обговорення стихли, а сам Генрі зізнався, як йому вдалось отримати головну роль в екранізації. Актор пояснив, що доволі довго обговорював з шоуранерами різні деталі ролі, а з ним конкурувало ще 206 осіб.

"Коли я почув, що Netflix планує знімати "Відьмака", я був неймовірно захоплений. Я просто дістав своїх агентів. Я телефонував щодня і запитував: "Ну що? Зустріч сьогодні? А що тепер?". І вони нарешті сказали: "Слухай, вони знайшли шоураннера, ми їм подзвонили, але нам сказали, що до зйомок ще далеко". А я продовжував тиснути і тиснути, врешті, думаю, у Netflix просто втомились", - поділився Кавілл.

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