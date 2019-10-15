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Дивовижна місіс Мейзел: трейлер і дата виходу 3 сезону серіалу

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Дивовижна місіс Мейзел 3 сезон, дивитись трейлер онлайн - фото 1
Дивовижна місіс Мейзел 3 сезон, дивитись трейлер онлайн / Hollywood Reporter

У мережі з'явився трейлер до третього сезону серіалу Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), який продовжує пригоди незвичайної стендаперки. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video поділився свіжим трейлер до третього сезону серіалу Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), дата виходу якого запланована вже на 6 грудня.

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Сюжет продовжить розповідає про колишню домогосподарку місіс Мейзел, яка мешкає у Нью-Йорку 1950-х і має майже ідеальну сім'ю. Однак всього кілька митей розвалюють її світ, приводячи красуню на сцену, де вона стає справді кумедним стендап-коміком. Новий сезон покаже, як все ще місіс відправляється у тур по США та нарешті отримує прибутки. Щоправда, перемога у роботі – це провал в особистому житті.

У головних ролях: Рейчел Броснахен, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тоні Шалуб, Марін Хінкль та інші.

Дивовижна місіс Мейзел 3 сезон, дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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