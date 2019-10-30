Нововведення Netflix обурило режисерів: що ж такого придумав сервіс?

Стрімінгова платформа Netflix планує запустити функцію, яка дозволить користувачам змінювати швидкість перегляду відео. Режисери обурені ідеєю і вважають, що компанія не має права редагувати наданий їй контент.

Проте, функцію вже почали тестувати на пристроях з Android. Наразі користувачам пропонується можливість уповільнення відео на 0,5 або 0,75 і прискорення на 1,25 або 1,5.

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У кіноіндустрії таку ініціативу не схвалили. Першим висловився проти функції режисер, сценарист і актор Джадд Апатоу ( "Трішки вагітна", "40-річний незайманий").

"Ні, Netflix, ні. Не змушуйте мене обдзвонювати кожного режисера і творця серіалів на Землі, щоб боротися з вами з цього приводу. Побережіть мій час. Я все одно виграю, але це займе купу часу. Не потрібно витрачати наш час. Ми надаємо вам класний контент. Залиште його в тому вигляді, в якому він замислювався", – написав він у Twitter.

No. That’s not how it works. Distributors don’t get to change the way the content is presented. Doing so is a breaking of trust and won’t be tolerated by the people who provide it. Let the people who don’t care put it in their contracts that they don’t care. Most all do. https://t.co/ZPQPpgTXOc — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

Під коментарем Апатоу деякі користувачі соцмережі висловилися на захист Netflix і закликали творців контенту миритися із запитами глядачів: "Переважну більшість контенту на Netflix досить складно назвати "мистецтвом", але при цьому багато творців вважають, що це так. Спробуйте домовитися. А ще непогана ідея іноді слухати споживачів".

У відповідь на це режисер Пітер Ремзі іронічно запитав, чи не хочуть користувачі, наприклад, їсти або займатися сексом у 1,5 раза швидше. "Невже все повинно створюватися для найбільш ледачих і позбавлених смаку?" – написав він.

Do “customers” want to eat or have sex 1.5x faster too? Are they right? Does everything have to be designed for the laziest and most tasteless? — Peter Ramsey (@pramsey342) October 28, 2019

Сам Апатоу зазначив, що стрімінг-сервіс не має права змінювати контент без згоди його авторів.

"Дистриб'ютори не можуть змінювати спосіб подання контенту. Це призведе до втрати довіри, творці не будуть це терпіти. Ті, кому все одно, можуть прямо зазначити це у своєму контракті. Більшість погодиться, – відповів він і додав: – Можна дозволяти робити подібне, тільки якщо автор з цим згоден. якщо хочете подивитися "Хрещеного батька" за 90 хвилин, створіть свій персональний комп'ютер. Не можна дозволяти прокатникам показувати контент не так, як він замислювався".

People should be allowed to do it if the artist or creator is ok with it. If you want to go watch The Godfather in 90 min then go invent your own personal machine. Streamers should not be allowed to present content which is not the way it was intended to be seen without approval. https://t.co/TCEH3Koax3 — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

Багато режисерів солідарні з Апатоу.

"Ну що ж! Ще одна неймовірно погана ідея і ще один удар по і так вмираючому кіно. Навіщо підтримувати і фінансувати кінематографістів, а потім перекручувати перегляд їхніх фільмів?" – пише автор "Рататуя" Бред Берд.

Whelp— another spectacularly bad idea, and another cut to the already bleeding-out cinema experience. Why support & finance filmmakers visions on one hand and then work to destroy the presentation of those films on the other??? https://t.co/T7QdYAQGHU — Brad Bird (@BradBirdA113) October 28, 2019

"Дорогий Netflix, це жахлива ідея, і кожен відомий мені режисер буде боротися з нею. З повагою, Пейтон Рід", – написав режисер "Людини-мурашки".

Dear @Netflix,



This is a terrible idea, and I and every director I know will fight against it.



Sincerely,



Peyton Reed https://t.co/iPq10ywKfz — Peyton Reed (@MrPeytonReed) October 28, 2019

Слово взяв і актор Аарон Пол: "Стоп. Після цього поста я відчув необхідність висловитися. Netflix просто не можуть цього зробити. Це означало б, що вони повністю беруть під контроль мистецтво, створене іншими, і знищують його. Netflix вище цього. Я правий, Netflix?"

Stop. As the person talked about in this article I felt the need to speak out. There is NO WAY @netflix will move forward with this. That would mean they are completely taking control of everyone else’s art and destroying it. Netflix is far better than that. Am I right Netflix? https://t.co/fZDnYzvStN — Aaron Paul (@aaronpaul_8) October 28, 2019

Представник стрімінгового сервісу так прокоментував рішення компанії: "У рамках цього тесту ми дозволили змінювати швидкість перегляду відео на мобільних пристроях. Як будь-яка інша тестована функція, вона може і не стати постійною".

А ви підтримуєте таку можливість?

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