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Нововведення Netflix обурило режисерів: що ж такого придумав сервіс?
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Стрімінгова платформа Netflix планує запустити функцію, яка дозволить користувачам змінювати швидкість перегляду відео. Режисери обурені ідеєю і вважають, що компанія не має права редагувати наданий їй контент.
Проте, функцію вже почали тестувати на пристроях з Android. Наразі користувачам пропонується можливість уповільнення відео на 0,5 або 0,75 і прискорення на 1,25 або 1,5.
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У кіноіндустрії таку ініціативу не схвалили. Першим висловився проти функції режисер, сценарист і актор Джадд Апатоу ( "Трішки вагітна", "40-річний незайманий").
"Ні, Netflix, ні. Не змушуйте мене обдзвонювати кожного режисера і творця серіалів на Землі, щоб боротися з вами з цього приводу. Побережіть мій час. Я все одно виграю, але це займе купу часу. Не потрібно витрачати наш час. Ми надаємо вам класний контент. Залиште його в тому вигляді, в якому він замислювався", – написав він у Twitter.
Під коментарем Апатоу деякі користувачі соцмережі висловилися на захист Netflix і закликали творців контенту миритися із запитами глядачів: "Переважну більшість контенту на Netflix досить складно назвати "мистецтвом", але при цьому багато творців вважають, що це так. Спробуйте домовитися. А ще непогана ідея іноді слухати споживачів".
У відповідь на це режисер Пітер Ремзі іронічно запитав, чи не хочуть користувачі, наприклад, їсти або займатися сексом у 1,5 раза швидше. "Невже все повинно створюватися для найбільш ледачих і позбавлених смаку?" – написав він.
Сам Апатоу зазначив, що стрімінг-сервіс не має права змінювати контент без згоди його авторів.
"Дистриб'ютори не можуть змінювати спосіб подання контенту. Це призведе до втрати довіри, творці не будуть це терпіти. Ті, кому все одно, можуть прямо зазначити це у своєму контракті. Більшість погодиться, – відповів він і додав: – Можна дозволяти робити подібне, тільки якщо автор з цим згоден. якщо хочете подивитися "Хрещеного батька" за 90 хвилин, створіть свій персональний комп'ютер. Не можна дозволяти прокатникам показувати контент не так, як він замислювався".
Багато режисерів солідарні з Апатоу.
"Ну що ж! Ще одна неймовірно погана ідея і ще один удар по і так вмираючому кіно. Навіщо підтримувати і фінансувати кінематографістів, а потім перекручувати перегляд їхніх фільмів?" – пише автор "Рататуя" Бред Берд.
"Дорогий Netflix, це жахлива ідея, і кожен відомий мені режисер буде боротися з нею. З повагою, Пейтон Рід", – написав режисер "Людини-мурашки".
Слово взяв і актор Аарон Пол: "Стоп. Після цього поста я відчув необхідність висловитися. Netflix просто не можуть цього зробити. Це означало б, що вони повністю беруть під контроль мистецтво, створене іншими, і знищують його. Netflix вище цього. Я правий, Netflix?"
Представник стрімінгового сервісу так прокоментував рішення компанії: "У рамках цього тесту ми дозволили змінювати швидкість перегляду відео на мобільних пристроях. Як будь-яка інша тестована функція, вона може і не стати постійною".
А ви підтримуєте таку можливість?
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