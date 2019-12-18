Netflix шукає на роботу відьмака

На сайті Netflix з'явилася вакансія відьмака – "охоронця", який буде битися з монстрами, демонами і лиходіями, щоб захистити всіх підписників сервісу. Платити йому, ймовірно, не стануть, але робота передбачається важка.

Серед обов'язків відьмака будуть битви і подорожі на коні. В ідеалі кандидат повинен мати за спиною 4 роки освіти в школі відьмаків, але згодиться і еквівалентний життєвий досвід. Також відьмак не повинен боятися переробітку і усамітнення. Він повинен також розуміти різницю між добром і злом і демонструвати відмінні навички спілкування.

І ще: У Британії дозволили працівникам брати вихідний через похмілля

Окремо підкреслюється, що кінь і обладунки у відьмака повинні бути свої. Бонуси – хороша репутація, навчання і підтримка з боку Netflix. Роботи відьмаку обіцяють багато, оскільки у Netflix підписники по всьому світу.

Відповісти на вакансію можна, записавши хвилинне відео про себе. Відправити його пропонують до 20 грудня на [email protected]

Сама вакансія – частина PR-кампанії фільму "Відьмак", який Netflix випустить того ж 20 грудня. Розраховувати, що ви заміните Генрі Кавілла, виконуючого в фільмі головну роль, не варто. Швидше за все, компанія збирає відео для публікації у своїх соціальних мережах.

Читайте також: Чому не можна постійно перевтомлюватися