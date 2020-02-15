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Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Відьмак оригінально привітав своїх фанатів із Днем Закоханих

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Генрі Кавілл замилував мережу привітанням до Дня Валентина - фото 1
Генрі Кавілл замилував мережу привітанням до Дня Валентина

Генрі Кавілл відомий не тільки як Геральт з Рівії з серіалу "Відьмак", а й як великий любитель собак. Кілька років тому він взяв із притулку пса породи акіта, і відтоді вони з Келом нерозлучні друзі.

Ось і в День Святого Валентина актор опублікував фото Кела, який тримає у лапах червону троянду.

До теми: Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото

Усім щасливого Дня Святого Валентина! – написав Кавілл. – Усім моїм братам-одинакам: ви не повинні бути у стосунках, щоб насолоджуватися сьогоднішнім днем, це про любов. Милуйтеся іншими закоханими, любіть своїх друзів, родину і особливо себе.

Тим часом, джерела Redanian Intelligence повідомляють, що виробництво другого сезону "Відьмака" вже почалося, причому раніше запланованого терміну. Але на ранній вихід серіалу очікувати не слід. Його покажуть 2021 року.

Ну і ловіть ще кілька милих фото та відео Генрі та його чотирилапого улюбленця:

Зате ми точно зможемо побачити Генрі Кавілла в цьому році в ролі Шерлока Холмса у фільмі "Енола Холмс", який присвячений історії молодшої сестри детектива.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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