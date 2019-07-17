Рік і Морті: з'явились перші кадри 4 сезону серіалу

У мережі опублікували перші кадр з нового сезону анімаційного серіалу Рік і Морті (Rick and Morty), який вийде вже восени. Здається, в одного з персонажів виникли проблеми.

Портал Entertainment Weekly потішив фанатів кадрами з 4 сезону серіалу "Рік і Морті" (Rick and Morty), на який фанати чекали доволі довго. Приблизно нові серії мають вийти на екранах вже у листопаді.

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На одній зі світлин можна побачити самотнього Ріка на чужій планеті. Він виглядає нетипопо задоволеним та спокійним у полі серед пшениці та дивних рослин.

ADULT SWIM

Інший ж кадр демонструє Ріка в оточенні моторошних роботів-крокодилів, які схожі вже на відомого персонажа Крокубота. Тут також немає Морті, тож наш герой міг добряче влипнути.

ADULT SWIM

Деталі нового сезону можна буде дізнатись вже незабаром, адже 18 липня стартує Comic-Con.

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