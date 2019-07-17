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Рік і Морті: з'явились перші кадри 4 сезону серіалу

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Рік і Морті 4 сезон - фото 1
Рік і Морті 4 сезон / Wired

У мережі опублікували перші кадр з нового сезону анімаційного серіалу Рік і Морті (Rick and Morty), який вийде вже восени. Здається, в одного з персонажів виникли проблеми.

Портал Entertainment Weekly потішив фанатів кадрами з 4 сезону серіалу "Рік і Морті" (Rick and Morty), на який фанати чекали доволі довго. Приблизно нові серії мають вийти на екранах вже у листопаді.

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На одній зі світлин можна побачити самотнього Ріка на чужій планеті. Він виглядає нетипопо задоволеним та спокійним у полі серед пшениці та дивних рослин.

ADULT SWIM - фото 341514
ADULT SWIM

Інший ж кадр демонструє Ріка в оточенні моторошних роботів-крокодилів, які схожі вже на відомого персонажа Крокубота. Тут також немає Морті, тож наш герой міг добряче влипнути.

ADULT SWIM - фото 341513
ADULT SWIM

Деталі нового сезону можна буде дізнатись вже незабаром, адже 18 липня стартує Comic-Con.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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