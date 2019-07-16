13 причин чому: з серіалу забрали найжахливішу сцену

Серіал 13 причин чому (13 Reasons Why) став одним із найобговорюваніших, адже підняв тему насильства та суїциду серед підлітків. Творці ж розповіли, що позбулись однієї із найстрашніших сцен у першому сезоні.

Стрімінговий сервіс Netflix змушений був видалити з фіналу першого сезону серіалу "13 причин чому (13 Reasons Why)", який вийшов ще у 2017 році, 3-хвилинну сцену.

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"Чимало молодих людей зізнались нам, що "13 причин чому" допоміг їм заговорити про серйозні проблеми типу депресії чи суїциду, а також звернутись за допомогою – часто навіть вперше. Ми збираємось випустити влітку третій сезон, і вирішили звернути увагу на обговорення шоу. За рекомендаціями медекспертів, ми творцем серіалу Браяном Йоркі та продюсерами видалили сцену самогубства з першого сезону", – поділились представники сервісу.

Відзначимо, що в уривку героїня серіалу стоїть перед дзеркалом та вирішує покінчити життя самогубством. Однак нова версія одразу ж після кару з дзеркалом переносить глядача на реакції батьків загиблої. Як пояснив творець обговорюваного серіалу, експерти переконали його, що сцена не є необхідною. Додамо, що вихід "13 причин чому" сколихнув користувачів, викликавши захват у молоді і чимало критики від дорослих.

13 причин чому, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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