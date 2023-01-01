Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці

У грі "Kick the Pu" ви зможете взаємодіяти з такими антигероями, як путін, лукашенко, кадирівець та чмобік. Гравцям пропонують використати декілька видів зброї: ніж, автомат, гранату й гранатомет. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Українські розробники випустили особливу гру – "Kick the Pu". За словами авторів гри, у цій антистресовій забавці гравці можуть "вивільнити негативні емоції в ігровій формі, наприклад, відлупцювавши або поціливши з "джавеліна" в одного зі світових антигероїв-загарбників".

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Завантажити гру на Android можна за ЦИМ посиланням, а на iOS – за ЦИМ.

Розробники зазначають, що згодом додадуть до переліку персонажів ще російських пропагандистів. Безплатна версія гри супроводжується рекламою – більша частина від доходів скеровують на підтримку ЗСУ. А ще ви можете придбати преміальну версію гри за 99 центів – усі кошти на лікування наших бійців.

Антистрес-гра "Kick the Pu":

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