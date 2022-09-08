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Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою

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Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою - фото 1

У мережі з'явився трейлер "Munchkin Digital Game", яким анонсували вихід нової відеогри, а може й серії відеоігор. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Подивіться тизер нової цифрової версії легендарної настільної гри "Манчкін", яка вийде незабаром! Улюблені персонажі та монстри з'являться у ваших гаджетах.

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Ця віртуальна адаптація схожа на повноцінне перенесення настільної гри у вид відеоігри. Гра вийде для персональних комп'ютерів і смартфонів. У попередніх планах це відбудеться вже цієї осені.

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