Популярна настільна гра "Манчкін" стане відеогрою

У мережі з'явився трейлер "Munchkin Digital Game", яким анонсували вихід нової відеогри, а може й серії відеоігор. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Подивіться тизер нової цифрової версії легендарної настільної гри "Манчкін", яка вийде незабаром! Улюблені персонажі та монстри з'являться у ваших гаджетах.

І ще: Укрзалізниця запустила ігротеку та повернула шахи до поїздів

Ця віртуальна адаптація схожа на повноцінне перенесення настільної гри у вид відеоігри. Гра вийде для персональних комп'ютерів і смартфонів. У попередніх планах це відбудеться вже цієї осені.

До теми: Майнкрафт VS Бравел Старс: у Львові буде прем'єра інтерактивного шоу-спектаклю для дітей