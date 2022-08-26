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Американці створили український літак "Мрія" з частинок LEGO

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Американці створили український літак "Мрія" з частинок LEGO - фото 1

Brickmania Toys, американська компанія, виготовила модель українського літака АН-225 "Мрія" з деталей LEGO. Дивіться відео, у якому злітає наша "Мрія"!

Такі іграшки з LEGO виготовили спеціально до Дня Незалежності України.

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Відомо, що кошти з продажу "Мрії" перекажуть на рахунки організацій, які безпосередньо допомагають Україні та українцям.

Brickmania з гордістю представляє данину хороброму народу України, а також святкуванню Дню Незалежності України та нашу лінійку бенефісів України! Слава Україні!", – йдеться у пості компанії.

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