Американці створили український літак "Мрія" з частинок LEGO

Brickmania Toys, американська компанія, виготовила модель українського літака АН-225 "Мрія" з деталей LEGO. Дивіться відео, у якому злітає наша "Мрія"!

Такі іграшки з LEGO виготовили спеціально до Дня Незалежності України.

І ще: Видання Inker виклало у вільний доступ серію коміксів про оборону "Азовсталі"

Відомо, що кошти з продажу "Мрії" перекажуть на рахунки організацій, які безпосередньо допомагають Україні та українцям.

Brickmania з гордістю представляє данину хороброму народу України, а також святкуванню Дню Незалежності України та нашу лінійку бенефісів України! Слава Україні!", – йдеться у пості компанії.

#Brickmania is proud to present a tribute to the brave people of #Ukraine as well as a celebration of #IndependenceDayofUkraine and our Ukraine benefit lineup! Slava Ukraini! pic.twitter.com/Au7FZMaFgV — Brickmania Toys (@brickmaniatoys) August 23, 2022

До теми: McDonald's випустив гель для душу з ароматом Big Mac