Відлига та поривчастий вітер: якою буде погода в Україні 20 грудня

20 грудня після серйозних нічних морозів вдень відчутно підійметься температура повітря. Детальний прогноз по містах читайте далі.

20 грудня, у вівторок, холодний антициклон трохи відступить, тому після нічних морозів до -12-17 вдень настане відлига.Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, температура на рівні невеликих "плюсів" призведе до того, що сніг та лід танутимуть, тож варто бути особливо обачними на дорогах і під дахами будинків.

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Північний вітер перейде на південно-західний, у західних, північних та центральних областях можуть бути сильні пориви. Опади очікуються на півночі, заході та Вінниччині – мокрий сніг поступово переходитиме у дощ. На решті території України – без істотних опадів, – додала вона.

У Києві 20 грудня очікується мокрий сніг, який перейде у дощ, а погіршить ситуацію поривчастий вітер.

Прогноз погоди на 20 грудня по містах України:

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