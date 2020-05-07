Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка

Карантин є справжнім випробуванням для батьків, діти яких нудьгують без школи, садка та живого спілкування з друзями. Без кумедних ситуацій вдома не обходиться, адже хто-хто – а дітлахи точно вміють розважатися, та й фантазії їм не бракує. Дивіться фото!

"Мій син знайшов кілька "стікерів" у ванній"

"17-й день карантину. Якби хтось цікавився, то це мій трирічний син чистить свій горщик моєю зубною щіткою"

"Моя дружина нарядила сина у Фріду Кало для шкільного проєкту. Сьогодні на онлайн-занятті ми з'ясували, що треба було намалювати художницю, а не переодягнутись в неї"

"Вона просто хотіла прийняти ванну"

"Це був перший день моєї дистанційної роботи... Дочка прийшла зі слаймом у волоссі"

"Він плаче, бо вкусив власну руку"

"Немає туалетного паперу? Не проблема"

"37-й день карантину: діти намагаються приготувати один одного"

"Моя дочка знайшла ножиці і підстригла волосся. Тепер вона схожа на Йоланді"

"Без коментарів"

"Син встромив палець у моє око і пошкодив верхній шар рогівки"

"Цілий ранок моя 3-річна донька кидала іграшку в екран телевізора. Тепер вона намагається його ввімкнути, говорячи "Це зламано". Та що ти кажеш..."

"Мій син провів вихідні з татом, а тепер його треба підстригти"

"Тепер я знаю літери, тож напишу їх у вашому позашляховику"

"Мій 3,5-річний син по дорозі у ванну забіг на кухню і дав "п'ять" брауні. Тут навіть залишився відбиток його руки"

"Ну спасибі, синку, за допомогу"

"Моя дочка врізалася в маленький ліхтарний стовп, швидко вийшла з машинки й втекла з місця події"

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