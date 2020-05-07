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Коронавірус Карантин День матері

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка

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З дітьми не буває сумно! - фото 1
З дітьми не буває сумно! / boredpanda

Карантин є справжнім випробуванням для батьків, діти яких нудьгують без школи, садка та живого спілкування з друзями. Без кумедних ситуацій вдома не обходиться, адже хто-хто – а дітлахи точно вміють розважатися, та й фантазії їм не бракує. Дивіться фото!

"Мій син знайшов кілька "стікерів" у ванній"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402570

"17-й день карантину. Якби хтось цікавився, то це мій трирічний син чистить свій горщик моєю зубною щіткою"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402571

"Моя дружина нарядила сина у Фріду Кало для шкільного проєкту. Сьогодні на онлайн-занятті ми з'ясували, що треба було намалювати художницю, а не переодягнутись в неї"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402575

"Вона просто хотіла прийняти ванну"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402597

"Це був перший день моєї дистанційної роботи... Дочка прийшла зі слаймом у волоссі"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402582

"Він плаче, бо вкусив власну руку"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402583

"Немає туалетного паперу? Не проблема"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402584

"37-й день карантину: діти намагаються приготувати один одного"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402585

"Моя дочка знайшла ножиці і підстригла волосся. Тепер вона схожа на Йоланді"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402599

"Без коментарів"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402586

"Син встромив палець у моє око і пошкодив верхній шар рогівки"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402587

"Цілий ранок моя 3-річна донька кидала іграшку в екран телевізора. Тепер вона намагається його ввімкнути, говорячи "Це зламано". Та що ти кажеш..."

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402598

"Мій син провів вихідні з татом, а тепер його треба підстригти"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402600

"Тепер я знаю літери, тож напишу їх у вашому позашляховику"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402589

"Мій 3,5-річний син по дорозі у ванну забіг на кухню і дав "п'ять" брауні. Тут навіть залишився відбиток його руки"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402596

"Ну спасибі, синку, за допомогу"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402605

"Моя дочка врізалася в маленький ліхтарний стовп, швидко вийшла з машинки й втекла з місця події"

Батьки показують будні з дітьми на карантині: кумедна фотодобірка - фото 402607

Читайте також: Фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині

Джерело: boredpanda
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