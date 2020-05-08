Кожен п'ятий дивиться порно з робочих комп'ютерів: чим це загрожує?

Карантин став причиною того, що люди частіше дивляться порно

Карантин і самоізоляція є причиною того, що величезна кількість людей перейшли на дистанційну роботу. Причому частина людей працюють вдома на комп'ютерах, які їм надала компанія для належного виконання робочих завдань. Статистика свідчить, що кожен п'ятий дивиться порно з робочих ПК. Чому це погано?

Експерти з кібербезпеки провели опитування та виявили, що кожен третій користувач комп'ютера дивиться фільми для дорослих з власного гаджета, а от 18% респондентів відповіли, що переглядають порно з комп'ютерів, які їм надала компанія.

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Для того, щоб дійти до таких висновків, лабораторія Касперського опитала 6000 людей по всьому світу. Фахівців цікавили умови роботи під час пандемії коронавірусу. Виявилося, що 68% респондентів працюють за власними ПК. Решта використовують техніку, надану компанією для того, щоб вони могли виконувати свої обов'язки в умовах самоізоляції.

Що там по порно? 51% респондентів зізнався, що через сидіння вдома вони почали значно частіше дивитися фільми для дорослих. Натомість самі експерти з кібербезпеки наголошують на тому, що перегляд такого контенту може бути вкрай небезпечним не лише для самого користувача, а й компанії, яка дала йому у використання техніку.

Майже кожен п'ятий дивиться порно з робочого комп'ютера

Чим небезпечне відвідування порносайтів з робочих ПК? Найпростіший момент пов'язаний зі шкідливим ПЗ, яке може блокувати роботу комп'ютера або стати причиною появи банерів на робочих столах. Також не варто забувати й про програми-здирники, які можуть вимагати гроші. Не меншу загрозу несуть віруси, які здатні отримати доступ до даних, збережених на комп'ютерах.

Саме з цієї причини експерти рекомендують керівникам встановлювати обмеження на встановлення певних додатків і месенджерів, які дозволять співробітникам працювати без жодних обмежень. Також слід нагадати про відвідування сайтів, які можуть потенційно нести загрозу та завантаження підозрілих файлів з неперевірених джерел.

Бережіть себе та будьте здоровими. А також не забувайте, що завантажувати файли з невідомих електронних листів – не найкраща ідея!

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