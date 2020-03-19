Відкрився міжнародний онлайн-бар для тих, хто сумує на карантині

Співробітники брендингового агентства shishki.collective запустили міжнародний онлайн-бар на підтримку руху #StayTheFuckHome, який закликає людей по всьому світу залишатися вдома, щоб не підхопити новий коронавірус. Бар агентства отримав аналогічну назву – Stay The Fuck Home Bar.

Онлайн-заклад являє собою набір "кімнат" в сервісі Whereby, який призначений для відеодзвінків. Основна кімната вміщує до 12 осіб, а кімнати менші – до чотирьох. У будь-яку з них можна запросити друга, скопіювавши спеціальне посилання.

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Далі можна робити все те ж, що і в будь-якому чаті або барі: пити, спілкуватися, виголошувати тости і т. д. Дрес-коду немає: можна входити без медичних масок. Розробники порівнюють бар із захищеним сексом: там ви зможете приємно і безпечно провести час без наслідків (якщо не захопитеся випивкою, звичайно).

Співробітники агентства відзначили, що бар створений в першу чергу для тих, кому самотньо через самоізоляцію під час карантину. "Насолоджуйтеся баром, але пам'ятайте про своїх близьких і залишайтеся з ними на зв'язку", – йдеться на сайті.

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