Відкриття дитсадків, проведення ЗНО і запуск транспорту: правила послаблення карантину

Дитсадки в Україні планують відкрити з 22 травня / pixabay

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко ініціював громадське обговорення протиепідемічних правил під час ІІ та ІІІ етапів послаблення карантину. Перевірте, чи влаштовують вас попередні вимоги до роботи дитсадків, проведення ЗНО та запуску транспорту.

На сайті МОЗу з'явилось розпорядження Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.

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Наразі сформовані проєкти тимчасових рекомендацій щодо ЗНО, закладів дошкільної освіти, роботи готелів, автотранспортних перевезень та заходів у закладах фізичної культури та спорту під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

Кожен може внести свої пропозиції до тимчасових рекомендацій: їх можна надіслати на електронну пошту [email protected] до вечора 19 травня 2020 року.

Рекомендації для роботи дитячих садків

перед початком зміни треба виміряти температуру усім працівникам закладу. Тих, у кого температура понад 37,2°C та є ознаки респіраторних захворювань, не допускатимуть до роботи;

температуру дітей планують вимірювати на вході та кожні 4 години у садочку; якщо у дитини під час скринінгу буде понад 37,2°C – її не допускають до закладу, якщо температура підвищиться протягом дня – дитину мають ізолювати та повідомити батьків і медпрацівників;

зустрічати дитину зранку вихователь має за межами будівлі садка – на території закладу;

батьки повинні носити маски, а очікування на території закладу має бути обмежене;

дезінфікувати поверхні слід не рідше ніж кожні дві години й одразу після закінчення занять;

людей з групи ризику – працівників, які досягли 60 років, і тих, хто має хронічні захворювання, – планують тимчасово відсторонити від роботи.

Також у дитсадках будуть заборонені:

багаторазові тканинні рушники; м'які іграшки; килими із довгим ворсом; перебування у вуличному взутті в приміщенні; проведення масових заходів за участі дітей з-понад однієї групи.

Вихователів повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів.

Попередні правила проведення ЗНО:

учасників допускають на іспит лише у масці чи респіраторі та після температурного скринінгу. Для тих, кого не допустять за станом здоров'я, буде можливість скласти іспит в інший час.

на вході до будівлі та аудиторій потрібно розмістити антисептики для рук;

учасників ЗНО потрібно розсаджувати з дотриманням 1,5-метрової дистанції, але так, щоб поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті;

за годину до тестування і після нього прибирати та дезінфікувати приміщення, провітрювати приміщення протягом 30 хвилин;

під час тестування вхідні двері мають бути відчиненими;

у місцях проведення ЗНО мають чергувати медики.

Вимоги до роботи громадського транспорту:

автоперевізники мають визначити відповідальну особу, яка буде вимірювати температуру всім працівникам перед початком зміни;

водій та інші члени екіпажу мають постійно бути в масках чи респіраторах;

забороняється перевозити пасажирів без масок;

дозволено перевозити стільки пасажирів, скільки є сидячих місць;

у випадку міжобласного пасажирського перевезення до області, у якій не діють послаблення карантину, перевезення дозволяється в межах 50% місць для сидіння;

перед кожним рейсом транспорт підлягає вологому прибиранню, зокрема обробці місць контакту рук (поручні, сидіння);

за можливості біля вхідних дверей розмістити антисептики;

робота залів очікування має бути під забороною, на автостанціях пасажири мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

Умови роботи спортзалів:

усім працівникам та відвідувачам потрібно вимірювати температуру; якщо температура понад 37,2°C, людину не допускають до роботи чи до відвідування;

у зонах проведення занять розміщують додаткові антисептики, паперові рушники та урни для утилізації, багаторазові рушники заборонені;

групові заняття можна проводити за попереднім записом;

прибирання, дезінфекція поверхонь та провітрювання приміщення має бути кожні 2 години та після закінчення занять;

на час карантину забороняється робота басейнів, спа-центрів, масажних кабінетів, дитячих кімнат, а також використання багаторазових рушників.

Рекомендації для роботи готелів:

для співробітників та відвідувачів обов'язковий температурний скринінг перед прибуттям;

працівники та відвідувачі поза власним номером мають бути в масках чи респіраторах;

має бути вільний доступ до рідкого мила, засобів дезінфекції.

якщо у відвідувача підніметься температура та з'являться ознаки ГРВІ, його слід ізолювати в номері до прибуття швидкої допомоги;

у вестибюлі одночасно має бути не більше однієї людини на 10 квадратних метрів;

у всіх інших зонах адміністрація має забезпечити соціальну дистанцію не менш як 1,5 метра;

заборонена робота місцевих тренажерних залів, конференц-залів та спа;

харчування мають забезпечити або в номерах, або на літніх терасах ресторанів.

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