Відіграти назад: новий серіал HBO, який стартував успішніше, ніж Гра престолів (трейлер)

Перший епізод драматичного мінісеріалу від студії HBO "Відіграти назад" ("Знищення") з Ніколь Кідман і Х'ю Грантом подивилися майже три мільйони осіб. Таким чином він перевершив на старті "Гру престолів".

Перша серія проєкту "Відіграти назад" вийшла на екрани 26 жовтня 2020 року. На британському платному каналі Comcast Sky Atlantic вона досягла 28-денної аудиторії у більш ніж 2,78 мільйона глядачів. Серіал є екранізацією бестселера The New York Times, книги "Ти повинна була знати Джин Ханфф Кореліц". Режисером шоу виступила Сюзанна Бір.

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"Відіграти назад" – сюжет серіалу

Головна героїня Грейс Фрейзер (Ніколь Кідман) – успішний сімейний терапевт. Вона живе спокійним забезпеченим життям з чоловіком Джонатаном (Хью Грант) і сином. Однак відбувається трагедія – маму дитини зі школи, куди ходить її син, виявляють забитою насмерть молотком, після чого чоловік Грейс зникає.

Дивіться трейлер серіалу "Відіграти назад" ("Знищення") онлайн

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