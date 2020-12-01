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HBO опублікував трейлер першого спеціального епізоду серіалу Ейфорія

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Телеканал HBO презентував трейлер першого спеціального епізоду серіалу "Ейфорія". Перший додатковий епізод вийде 6 грудня.

У ролику головна героїня Ру самотньо сидить в придорожньому кафе і згадує Джулс, якій буде присвячений другий епізод.

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Раніше стало відомо, що перший епізод вийде на платформі HBO Max 6 грудня. Подробиці другої серії залишаються невідомими. Серії не є другим сезоном, оскільки його зйомки були відкладені на початок наступного року через пандемію. Головні ролі як і раніше виконують Зендея і Хантер Шафер, які і з'являться в спеціальних епізодах.

Нагадаємо, що серіал "Ейфорія" вийшов в 2019 році. Сюжет розгортається навколо групи підлітків, їх відносин з сексом, наркотиками, особистими проблемами, соціальними медіа, любов'ю і дружбою.

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