Відеореєстратор позашляховика зафіксував містичне явище

Камера відеореєстратора зуміла зняти начебто справжню телепортацію людини. Багато людей намагалися пояснити дивний феномен, проте з кожною версією питань ставало тільки більше.

На відео чітко видно білий позашляховик, який їде по пустій дорозі: ніхто з пішоходів не планує перетинати вулицю. Несподівано авто повертає направо через людину, яка раптово з’явилася на проїзній частині.

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Деякі користувачі вважають, що чоловік просто вистрибнув із заднього сидіння машини. Однак тоді водій не став би так різко гальмувати і викручувати кермо. На думку інших – інцидент явно стався за участю надприродних сил.

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