Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем

Користувач Reddit з ніком RespectMyAuthoriteh виклав відео під назвою "Підлога – це лава", яке швидко піднялося ц топ цього ресурсу.

На ролику показано, як дівчина намагається пролізти під стільцем і знову на нього сісти, не торкнувшись підлоги.

І ще: На Багамах свиня вкусила фітнес-модель за сідницю: кумедне відео

Експериментаторку звуть Софія Йокояма – вона член збірної Швейцарії зі скелелазіння. Софія часто викладає фото і відео з тренувань на своїй сторінці в Instagram.

Деякі юзери відзначили, що спортсменці варто взяти участь в одному з відомих талант-шоу.

Читайте також: Pornhub випустив несподіваний альбом до Дня Святого Валентина