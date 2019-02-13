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День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Спортсменка здивувала мережу складним трюком з стільцем

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Дівчина вражає гнучкістю - фото 1
Дівчина вражає гнучкістю / instagram

Користувач Reddit з ніком RespectMyAuthoriteh виклав відео під назвою "Підлога – це лава", яке швидко піднялося ц топ цього ресурсу.

На ролику показано, як дівчина намагається пролізти під стільцем і знову на нього сісти, не торкнувшись підлоги.

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Експериментаторку звуть Софія Йокояма – вона член збірної Швейцарії зі скелелазіння. Софія часто викладає фото і відео з тренувань на своїй сторінці в Instagram.

Деякі юзери відзначили, що спортсменці варто взяти участь в одному з відомих талант-шоу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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