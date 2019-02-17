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Культуристка шокувала мережу грудьми дивної форми: відеофакт

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Форми спортсменки дивують - фото 1
Форми спортсменки дивують / pictame

У мережі набирає популярність ролик невідомої американської культуристка, яка позує перед виступом на змаганні.

У спортсменки на ролику настільки маленький відсоток жиру в організмі, що її силіконові груди візуально ніби відділяються від тіла. Такий ефект "чотирьох грудей" викликав шок у користувачів в інтернеті.

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Фанати качалки і фітоняшок відзначили, що відео зовсім не спокусливе, вважаючи, що нічого жіночного у таких формах немає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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