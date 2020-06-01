На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відеофіксація порушення ПДР: хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві
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У Києві, Київській та Львівській областях почали працювати відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. На першому етапі система стежить лише за швидкістю. І уже стало відомо, який автомобіль став першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму.
Відзначається, що 25 камер встановлені у Київській області, 20 – у столиці України і 5 камер встановлені у Львівській області. Вони вимірюють швидкісний режим руху на дорогах і в разі виявлення правопорушень будуть автоматично фіксувати його.
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Як повідомили у МВС, камери встановлені винятково у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Надалі системи автоматичної фото- і відеофіксації поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.
Також на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що в 00:01 на Чоколівському бульварі камера зафіксувала перше порушення ПДР. Автомобіль Audi Q7 їхав зі швидкістю 75 км/год при дозволених 70 км/год. Саме це авто стало першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму з початку роботи системи фото- та відеофіксації ПДР.
Як пояснив Геращенко, тепер власниці автомобіля на адресу її реєстрації, прийде лист з повідомленням про правопорушення, з QR кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.
У Києві камери за 8 хвилин зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.
Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів – 255 гривень. Якщо не сплатить, з якої-небудь причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції, – зазначив він.
На першому етапі система буде фіксувати лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки була перевищена швидкість:
- 255 гривень – у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше як на 50 км/год;
- 510 гривень – при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.
У поліції повідомили перелік місць у Києві, де встановлені камери:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вул. Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берега)
- Північний міст (в бік правого берега)
- Броварський проспект. (М. Лівобережна)
- Броварський проспект / вул. будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берега)
- Південний міст (в бік правого берега)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана.
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