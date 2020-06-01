Відеофіксація порушення ПДР: хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві

У Києві, Київській та Львівській областях почали працювати відеокамери системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. На першому етапі система стежить лише за швидкістю. І уже стало відомо, який автомобіль став першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму.

Відзначається, що 25 камер встановлені у Київській області, 20 – у столиці України і 5 камер встановлені у Львівській області. Вони вимірюють швидкісний режим руху на дорогах і в разі виявлення правопорушень будуть автоматично фіксувати його.

І ще: Автоцивілка в додатку ДІЯ: відповіді на найпоширеніші запитання водіїв

Як повідомили у МВС, камери встановлені винятково у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Надалі системи автоматичної фото- і відеофіксації поступово будуть встановлюватися і по всій Україні.

Також на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що в 00:01 на Чоколівському бульварі камера зафіксувала перше порушення ПДР. Автомобіль Audi Q7 їхав зі швидкістю 75 км/год при дозволених 70 км/год. Саме це авто стало першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму з початку роботи системи фото- та відеофіксації ПДР.

Як пояснив Геращенко, тепер власниці автомобіля на адресу її реєстрації, прийде лист з повідомленням про правопорушення, з QR кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.

У Києві камери за 8 хвилин зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

Якщо вона сплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів – 255 гривень. Якщо не сплатить, з якої-небудь причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції, – зазначив він.

На першому етапі система буде фіксувати лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки була перевищена швидкість:

255 гривень – у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше як на 50 км/год;

– у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше як на 50 км/год; 510 гривень – при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

У поліції повідомили перелік місць у Києві, де встановлені камери:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вул. Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берега)

Північний міст (в бік правого берега)

Броварський проспект. (М. Лівобережна)

Броварський проспект / вул. будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берега)

Південний міст (в бік правого берега)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана.

Читайте також: У Києві встановили унікальні світлофори для велосипедистів: фотофакт