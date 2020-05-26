У Києві встановили унікальні світлофори для велосипедистів: фотофакт

У Києві встановили перші унікальні світлофори, які допоможуть велосипедистам. Такі регулювальники велоруху з'явилися на перехресті вулиці Пушкінська і бульвару Тараса Шевченка.

Під час карантину в Україні зросла кількість продажів велосипедів. Такий вид транспорту обрали багато українців для переміщення по місту, як альтернативу громадському. І встановлення нових світлофорів допоможе врегулювати рух двоколісним транспортом.

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Згодом сам такі світлофори, згідно з проєктом, будуть розміщені на перехресті з вулицею Богдана Хмельницького і вулицею Прорізна, – йдеться у повідомленні.

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