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Відео зі спортивною дівчиною і собакою підкорює Reddit
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Собак не дарма називають відданими друзями людей, адже вони завжди поряд. І навіть тоді, коли їхні господар займається спортом!
На платформі Reddit користувач з ніком Teerendog поділився незвичайним відео, яке стрімко підкорює топи мережі. За лічені години допис зібрав майже 20 тисяч балів та понад 200 коментарів. А все тому, що у кадрі можна побачити вірного пухнастого помічника, який дуже турбується про свою власницю.
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На ролику дівчина підтягується на турніку, зробленому під дахом. Тим часом її собака уважно спостерігає за тренуваннями та підсовує крісло так, щоб його господиня могла спокійна спуститись на землю. Коментаторів вразила не лише фізична підготовка дівчини, а й те, як собака мило хвилюється за неї.
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