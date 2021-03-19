Користувачка мережі довго не могла зрозуміти, куди зникає її кіт: розгадка дуже мила

Коти надзвичайно несподівані та самостійні тварини. Тож не дивно, що Джессіку, нашу нову героїню, цікавило, куди ж регулярно ходить її пухнастий улюбленець. Усе стало зрозумілим, коли Кельвін повернувся додому з запискою в нашийнику.

Як пише видання The Dodo, чотирилапий пухнастик завів собі несподіваного друга.

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"Привіт! Я так маю такий чудовий вигляд у своєму новому блакитному нашийнику – справжній жеребець! Як мене звати? Леді, яку я відвідую щодня, кличе мене Джорджем", – говорилося в записці.

Джессіка відправила з котом записку, в якій вказала справжню кличку "кота-мексиканця" та розповіла, що він також відгукується на ім'я Бабблс. Виявилося, Кельвін відвідував чорну кішку на прізвисько Фелікс, а її господиню звуть Робін, це випливало з відповідної записки.

Господиня Кельвіна намагається привчити його бути домашнім котом, тому коли його не випускають на вулицю, він вичікує Фелікс біля вікна. А коли він все-таки втікає, сусідка телефонує Джессіці та просить прийти за котом.

Щоб Кельвін не нудьгував, господиня завела ще чорного кота по кличці Прієто. І, здається, вихованці вже подружилися.

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