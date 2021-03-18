У США собака викрала джип і врізалася на ньому в музей: епічні фото

Чотирилапі улюбленці роблять наше життя яскравішим. Щоправда, не обходиться також і без не надто приємних ситуацій. Хоча, усе залежить від того, як на них глянути. От наш новий герой поцупив джип, після чого врізався у будівлю музею.

У місті Стерджен-Бей, штат Вісконсин, австралійська вівчарка на прізвисько Келлі викрала джип свого господаря та врізалася на ньому в будинок художньої галереї. Про це повідомляє NBC.

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Інцидент стався 13 березня. Господар собаки припаркував автомобіль і пішов до найближчої пекарні. Келлі, судячи з усього, втомилася чекати на нього, тому зняла джип з ручного гальма та рушила з місця. Далеко машина не поїхала, бо врізалася в будинок. Ніхто, на щастя, не постраждав.

It's not every day that a dog drives a Jeep across traffic and right in to your business! ...a lil shook but saved by a big chunk of smokey quartz! Thankfully no one was injured. Опубліковано The Pearl of Door County Субота, 13 березня 2021 р.

Про аварію повідомили менеджеру будівлі, але він не відразу повірив і подумав, що не дочув. Господиня галереї все ж переконала його в реальності події, і тому не залишалося нічого іншого, крім як пожартувати: "А у пса раніше були судимості?"

У господині галереї теж є собака, вона часто бере її на роботу з собою. Жінка пожартувала, що сказала вихованцеві наступного разу запрошувати своїм друзям входити через двері.

Господар Келлі радий, що всі цілі. Він пообіцяв "відібрати" у собаки водійські права.

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