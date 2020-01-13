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Відео з фітоняшкою у відвертій сукні підкорює Instagram

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Теммі Хемброу зняла на відео свої форми - фото 1
Теммі Хемброу зняла на відео свої форми

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу опинилась у центрі уваги мережі через відео в сексуальному образі. За короткий час ролик зібрав понад мільйон переглядів, а все через ефектні форми білявки.

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу прославилась своїми пишними формами, тому має понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. І це зовсім не дивно, дівчина показала, що матуся двох дітей може виглядати розкішно. Найбільшу увагу після виховання малечі Теммі приділяє фітнесу та мотивує людей стежити за власним здоров'ям.

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Нещодавно зірка похизувалась своєю фігурою, вкотре підтвердивши, що не користується фотошопом. Пікантне відео Теммі в обтислій чорній сукні зібрало понад мільйон переглядів менш як за день.


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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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