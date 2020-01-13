Відео з фітоняшкою у відвертій сукні підкорює Instagram

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу опинилась у центрі уваги мережі через відео в сексуальному образі. За короткий час ролик зібрав понад мільйон переглядів, а все через ефектні форми білявки.

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу прославилась своїми пишними формами, тому має понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. І це зовсім не дивно, дівчина показала, що матуся двох дітей може виглядати розкішно. Найбільшу увагу після виховання малечі Теммі приділяє фітнесу та мотивує людей стежити за власним здоров'ям.

І ще: Надя Дорофєєва завела мережу відвертим кадром і бікіні з Домінікани

Нещодавно зірка похизувалась своєю фігурою, вкотре підтвердивши, що не користується фотошопом. Пікантне відео Теммі в обтислій чорній сукні зібрало понад мільйон переглядів менш як за день.



Читайте також: Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото