Надя Дорофєєва завела мережу відвертим кадром і бікіні з Домінікани

Сексуальна українська співачка і солістка гурту Время и Стекло, Надя Дорофєєва поділилася з підписниками в Instagram гарячим знімком з відпустки. Красуня позувала у відвертому купальнику.

29-річна артистка Надя Дорофєєва відправилася на відпочинок в Домінікану, звідки опублікувала перше фото. На свідому спекотному знімку красуня демонструє бездоганну фігуру в купальнику рожевого кольору від одеського бренду The.7th.Heaven українського дизайнера Фаїни Альперін. Свій пляжний look Надя доповнила стильним взуттям.

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"Час відновитися. Привіт відпустка. Я так сумувала", – написала Дорофєєва в підписі до знімка. Відомо також, що зірка відпочиває в домініканському преміум-готелі Club Med Michès Playa Esmeralda.

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