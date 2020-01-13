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Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото

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Анна Різатдінова - фото 1
Анна Різатдінова / instagram

Зірка шоу Танці з зірками Анна Різатдінова показала найпопулярніші пози для занять йогою. Красуня похизувалася перед шанувальниками сталевим пресом і показала, як починається її недільний ранок.

Так, Анна Різатдінова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram свої улюблені пози для занять йогою. Дівчина зарядила своїх підписників потужною мотивацією, адже спортивний дух і цілеспрямованість у гімнастки в крові.

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Фіналістка проєкту Танці з зірками 2019 поділилася серією знімків в топі і показала свій ідеальний прес, а також показала які пози в йозі використовує найчастіше. Користувачі мережі засипали красуню компліментами у коментарях до фото, захоплюючись зовнішнім виглядом і фізичною формою гімнастки.

Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото - фото 379367

Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото - фото 379368

Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото - фото 379369

Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото - фото 379370

Анна Різатдінова вразила мережу складними позами з йоги: спокусливі фото - фото 379371

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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