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Відео з восьминогом, який спить, підкорило мережу

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Веселковий восьминіг - фото 1
Веселковий восьминіг

У тренди інтернету потрапляють не лише коти та дивні вчинки людей. Це підтверджує і ролик з восьминогом, який просто задрімав, але привернув увагу кількох тисяч осіб!

На платформі Reddit користувач з ніком almostparallel76 поділився захопливим відео з восьминогом, яке стрімко піднялось у топи мережі. За лічені години допис зібрав понад 13 тисяч переглядів та майже 400 коментарів.

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А все тому, що цей молюск під час сну змінює своє забарвлення. Користувачів також зацікавило, чи може восьминіг відрізняти реальність від сновидінь, а також, що ж йому зараз сниться.

This is how a dreaming octopus looks like.. from r/BeAmazed

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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