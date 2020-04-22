У Чорнобилі врятували лоша Пржевальського, яке постраждало від пожежі: відео

Через пожежі в зоні відчуження постраждали не лише ліси та поля, а і їхні мешканці – тварини. Не оминула біда й унікальних коней Пржевальського: працівники Чорнобильського заповідника знайшли маленьке лоша, яке вціліло, але зазнало ушкоджень.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику наголошують, що доля мами-кобили маленької конячки Пржевальського невідома – лісники побачили, як лоша саме бродить біля одного зі згарищ зони відчуження. Імовірно, наляканий вогнем табун не помітив, як загубив маля.

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Коник, якому щонайбільше два тижні, почувався не дуже добре, тож волонтери знайшли йому новий притулок. Лоша Пржевальського (насправді це – самочка) погодився прихистити в себе "Притулок для диких тварин" при кінноспортивному клубі "Магнат", що під Києвом. Його ветеринари можуть надати йому необхідну допомогу.

Відучора маленький пржевалець вже освоюється в новому домі. Спеціалісти "Притулку ..." помітили в нього опіки від блукання згарищем, ще в лошати виявились коліки… Тепер маляті доведеться поправляти здоров'я з новими батьками. Сподіваємось, у нього все буде добре!

Наслідки пожеж у Чорнобильській зоні:

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