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Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото

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Нахабні домашні тварини - фото 1
Нахабні домашні тварини

В умовах карантину через пандемію коронавірусу важливо пам'ятати про соціальну дистанцію, але домашні улюбленці усіляко ігнорують це правило. Зібрали кумедні фото пухнастиків, які порушують персональні кордони господарів.

Кожен власник домашньої тваринки знає, що його улюбленець має особливий характер та не завжди пам'ятає про правила поведінки.

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А от етикет серед тварин не надто популярний, тож пухнасті і не дуже тварини з радістю заважають працювати, спати, їсти та займатись будь-чим. В мережі діляться найепічнішими кадрами, які змусять усміхнутись будь-кого.

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399677

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399678

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399679

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399680

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399681

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399682

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399683

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399684

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399685

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399686

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399687

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399688

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399689

Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото - фото 399690

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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