Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото

В умовах карантину через пандемію коронавірусу важливо пам'ятати про соціальну дистанцію, але домашні улюбленці усіляко ігнорують це правило. Зібрали кумедні фото пухнастиків, які порушують персональні кордони господарів.

Кожен власник домашньої тваринки знає, що його улюбленець має особливий характер та не завжди пам'ятає про правила поведінки.

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А от етикет серед тварин не надто популярний, тож пухнасті і не дуже тварини з радістю заважають працювати, спати, їсти та займатись будь-чим. В мережі діляться найепічнішими кадрами, які змусять усміхнутись будь-кого.

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