Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Відео з вороною і їжаком на дорозі стало хітом мережі

  • 41
Відео з вороною і їжаком на дорозі стало хітом мережі - фото 1

Нещодавно в інтернеті з'явилося кумедне відео, яке зняв один з автомобілістів у Латвії. На ролику показано, як ворона допомагала їжаку перейти дорогу.

Так, на кадрах видно, як ворона кусає їжака дзьобом, змушуючи його покинути проїжджу частину якомога швидше. Що цікаво, їй-таки вдалося домогтися свого – кінець кінцем обидві тварини дісталися до бордюру.

І ще: Шпигун під прикриттям: в Індії до в'язниці потрапив пакистанський голуб

Всього за кілька днів ролик, опублікований на YouTube-каналі Viral Hog, зібрав понад 400 тисяч переглядів.

Читайте також: Коли випадково став собакою: епічне відео

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
  • 24 травня, 18:50
  • 1374
Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
  • 23 травня, 15:25
  • 253
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 663
Загрузка...
Новини