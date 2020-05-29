Відео з вороною і їжаком на дорозі стало хітом мережі

Нещодавно в інтернеті з'явилося кумедне відео, яке зняв один з автомобілістів у Латвії. На ролику показано, як ворона допомагала їжаку перейти дорогу.

Так, на кадрах видно, як ворона кусає їжака дзьобом, змушуючи його покинути проїжджу частину якомога швидше. Що цікаво, їй-таки вдалося домогтися свого – кінець кінцем обидві тварини дісталися до бордюру.

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Всього за кілька днів ролик, опублікований на YouTube-каналі Viral Hog, зібрав понад 400 тисяч переглядів.

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