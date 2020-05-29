Шпигун під прикриттям: в Індії до в'язниці потрапив пакистанський голуб

Якщо ви бачили мультфільм "Шпигун під прикриттям", то ця історія вас однозначно розвеселить. Індійська поліція затримала пернатого. І не через порушення порядку, а за шпигунство.

Мешканець одного з прикордонних селищ Пакистану на ім'я Хабібула звернувся до прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді з проханням відпустити голуба, якого затримала індійська поліція.

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Хабібула є власником понад десятка голубів. Одного з них у понеділок, 25 травня, спіймали місцеві жителі з індійської сторони і передали поліцейським. Правоохоронці побачили на лапці голуба кільце з незрозумілими символами, які не змогли розшифрувати, і визнали птицю шпигуном.

Власник птиці стверджує, що "незрозумілі символи" насправді – це його мобільний номер. Він написав його на випадок, якщо голуб загубиться і буде знайдений кимось стороннім. Хабібула підкреслив, що вважає голуба "символом миру", а влада Індії помиляються.

Це не перший випадок, коли індійські правоохоронці затримують голубів з Пакистану за підозрою у шпигунстві: таке вже траплялося у 2015 і 2016 роках. У цілому між Індією і Пакистаном уже тривалий час зберігаються напружені відносини: на кордоні час від часу відбуваються взаємні обстріли. Остання повномасштабна війна між країнами відбулася у 1971 році.

Раніше науковці встановили, що голуби розумніші, ніж ми звикли думати. Вони розуміють, що таке час, запам'ятовують обличчя і знаються на живописі.

А ось трейлер мультфільму Шпигун під прикриттям, який ми рекомендуємо глянути:

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