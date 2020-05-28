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Коли випадково став собакою: епічне відео

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Кумедне відео з собакою - фото 1
Кумедне відео з собакою

У мережі набирає популярності кумедне відео з хлопцем, який вирішив розіграти свого собаку, але все пішло не за планом. Якщо вам потрібно підняти настрій, то цей ролик точно змусить усміхнутись!

На платформі Reddit користувач з ніком Tooup поділився кумедним роликом з хлопцем і домашнім улюбленцем, яке стрімко набирає популярність. За лічені години допис оцінили понад 25 тисяч користувачів, а ще більше як 200 залишили коментарі.

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А все тому, що на відео можна побачити, як хлопець вирішив повторити дії собаки, чекаючи, коли пухнастику кинуть шматочок корму. Але доля розпорядилась по-іншому, тож головний герой отримав шанс справді відчути себе твариною. Найбільше до душі коментаторам припала саме реакція хлопця на такий поворот подій.

Accidentally Dog from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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