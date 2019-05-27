Розкішна модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло: фото

Популярна модель Ельза Хоск захопила фанатів новими знімками біля басейну. Ця красуня увесь рік готова до спекотного сезону!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск підкорює своєю незвичайною вродою не лише на модних подіумах та шоу, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 5 мільйонів осіб, що не дивно, адже вона частенько ділиться кадрами зі свого життя та зйомок.

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Нещодавно Ельза, яка справді нагадує героїню Disney з таким же іменем, похизувалась тендітною фігурою у бікіні. День відпочинку біля басейну пройшов вдало, а ви готові до літа?

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