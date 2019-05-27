Сучасна Барбі: сестра Кім Кардашян розбурхала Instagram

Зірка реаліті-шоу та сестра Кір Кардашян Хлої привернула до себе увагу незвичайним образом. Жінка перевтілилась у реальну сучасну ляльку Барбі.

34-річна американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардашян не відстає від своїх сестер за курйозною популярністю. Білявка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 94 млн підписників. Щоправда, не лише фанати стежать за життям сестри Кім, а й критики. Все тому, що жінка інколи перегинає палку з використання фоторедакторів, перетворюючи своє тіло та обличчя у лялькове.

І ще: Зваблива Дженніфер Лопес похизувалась фігурою у залі

Недавній знімок Хлої й зовсім викликав шквал коментарів, щоправда, без заяв про фотошоп. Річ у тому, що зірка перевтілилась у сучасні Барбі з пишними формами в обтислому спортивному топі та велосипедках яскраво-рожевого кольору. Однак не лише компліменти посипались у коментарях, а й думки про те, що реальні самотні матусі не мають часу для себе, оскільки змушені працювати на трьох роботах, а от Хлої виглядає так лише через наявність чималих коштів.

instagram.com/khloekardashian

Читайте також: Дівчина тижня: екзотична модель Сі-Джей Майлз, яка заводить мережу своїми формами (18+)