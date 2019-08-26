Відео з самотнім котом у притулку розчулило мережу

У мережі не можуть втримати емоцій від відео з одного із притулків зі знайденим котом. Пухнастик чекав від людей зовсім не їжі.

На платформі Reddit користувач з ніком Jelte_Schulten поділився записом з вуличним котом, який за короткий час опинився у топах мережі. Всього за 8 годин відео зібрало понад 64 тисячі переглядів та понад 600 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як один з працівників притулку відчиняє клітку із втомленим котом та протягує йому миску з кормом. Однак пухнастик лапкою зупиняє чоловіка та проситься на руки. Як зазначив автор у підписі: "Ні, людино, мені просто потрібні обійми". Коментатори одразу ж почали писати, що ідеальним фіналом цієї історії було б, якби хлопець забрав кота до себе.

І ще: Підступні птахи, які розвеселили мережу: епічні фото

Читайте також: Цей пес образився на хазяйку через візит до стоматолога (смішне відео)