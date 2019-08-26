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Відео з самотнім котом у притулку розчулило мережу

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Самотній кіт розчулив мережу - фото 1
Самотній кіт розчулив мережу

У мережі не можуть втримати емоцій від відео з одного із притулків зі знайденим котом. Пухнастик чекав від людей зовсім не їжі.

На платформі Reddit користувач з ніком Jelte_Schulten поділився записом з вуличним котом, який за короткий час опинився у топах мережі. Всього за 8 годин відео зібрало понад 64 тисячі переглядів та понад 600 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як один з працівників притулку відчиняє клітку із втомленим котом та протягує йому миску з кормом. Однак пухнастик лапкою зупиняє чоловіка та проситься на руки. Як зазначив автор у підписі: "Ні, людино, мені просто потрібні обійми". Коментатори одразу ж почали писати, що ідеальним фіналом цієї історії було б, якби хлопець забрав кота до себе.

І ще: Підступні птахи, які розвеселили мережу: епічні фото

No hooman i just need a cuddle from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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