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Підступні птахи, які розвеселили мережу: епічні фото

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Птахи, які заслужили звання паскудників - фото 1
Птахи, які заслужили звання паскудників

Часто птахи поводяться нічим не краще, ніж нахабні домашні улюбленці, тому користувачі діляться найдивнішими та найепічнішими фото пернатих. Нові зірки мережі точно змусять вас усміхнутись або здивуватись!

Серед тварин є чимало жартівників, однак королівський трон справжніх покидьків дістається саме птахам. Пернаті не лише полюбляють робити підступні і неприємні речі, а й з легкістю тікають з місця злочину. Звісно ж, деяких з них таки вдалось упіймати на гарячому, і ці фото варто побачити. Якщо вони вас не здивують, то точно розвеселять!

Не лише тварини поводять дивно: Королева Єлизавета заявила, що Трамп зіпсував їй газон

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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