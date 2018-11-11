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Відео з річкою під льодом здивувало Reddit

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Відео з річкою під льодом здивувало Reddit - фото 1
Відео з річкою під льодом здивувало Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від запису з льодовою річкою.

На платформі Reddit користувач з ніком Christianhbk опублікував відео з річкою, яка продовжує текти під кригою. Допис опинився у трендах, адже зібрав понад 50 тисяч переглядів за 9 годин, а також понад 300 коментарів. Виявилось, що користувачам не потрібні особливі оптичні ілюзії, адже навіть цей ролик справді викликав захват. Дехто навіть порівнював побачене із димом в іншому вигляді.

І ще: Підліток одночасно зібрав три кубика Рубика: відео

Water flowing under ice from r/oddlysatisfying

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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