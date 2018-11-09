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Підліток одночасно зібрав три кубика Рубика: відео

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Юний китаєць збирає кубики паралельно - фото 1
Юний китаєць збирає кубики паралельно / guinnessworldrecords

Тринадцятирічний Цюе Цзяньюй з Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зумівши одночасно зібрати три кубика Рубика – по одному кожною рукою і один ногами.

На те, щоб впоратися з цим завданням, підлітку знадобилася 1 хвилина і 36 секунд.

І ще: Встановлено новий рекорд зі складання кубика Рубика

На опублікованому в інтернеті відео видно, що юний китаєць не намагається зібрати кубики один за іншим, а робить це паралельно, і закінчує роботу над усіма трьома головоломками майже одночасно. Деяких людей, які подивилися відео, вразив не тільки сам рекорд, а й абсолютний спокій, з яким підліток вислуховує рішення про занесення його до книги рекордів Гіннесса.

Тим часом рекорд зі збору кубика Рубика без "додаткових умов" утримує австралієць Фелікс Земдегса, якому в травні цього року вдалося впоратися з цим завданням за 4,22 секунди. Втім, технології обійшли людину і в цьому: в січні 2018 року фахівець з робототехніки Бен Кац і розробник програмного забезпечення Джаред Ді Карло презентували робота, здатного зібрати кубик Рубика менш, ніж за півсекунди.

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Джерело: guinnessworldrecords
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