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Коронавірус Великдень

Пінгвіни розгулюють по спорожнілому Кейптауну: відео

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Пінгвіни розгулюють по спорожнілому Кейптауну: відео - фото 1

Під час світового карантину через коронавірус та через відсутність великих скупчень людей все більше диких тварин наважуються наблизитися до міст. Не став винятком і південноафриканський Кейптаун. Тут пінгвіни стали розгулювати по порожніх вулицях.

Так, і у місті Кейптаун, що є столицею Південної Африки, пінгвіни відчули усі переваги карантину, адже вони не люблять великі скупчення людей і коли людина підходить до них дуже близько.

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Тож зараз тварини відчувають себе максимально вільно, що ще раз доводить поважна прогулянка цих птахів вулицями столиці. На кадрах видно, яка три пінгвіни повільною ходою переходять дорогу, при необхідності легко встрибуючи на бордюр.

"У нас зараз досить багато роботи: птиці так і норовлять залізти якомога далі від свого місця проживання – колонії пінгвінів на пляжі Boulders Beach", – говорять співробітники Реабілітаційного центру для пінгвінів SANCCOB.

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