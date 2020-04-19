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Гуси, які насолоджуються дощем у саду, підкорили мережу (відео)

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Гуси, які осягнули дзен - фото 1
Гуси, які осягнули дзен

Найчастіше в трендах мережі опиняються саме коти, однак цього разу їхнє місце зайняли гуси, які ледь не осягнули дзен. Дощова погода і красивий сад одного з британців перетворили птахів у зірок інтернету!

На платформі Reddit користувач з ніком jwmurphy1988 поділився епічним відео з гусками, яке швидко підняло у топи. За лічені години ролик переглянули понад 32 тисячі осіб, а ще більше як 500 залишили коментарі.

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"Ці цілком дзен-гуси насолоджують дощем у моєму саду, який прилягає до каналу. Конглтон, Великобританія", відзначив автор. А коментатор вже встигли позаздрити птахам за такий спокій. Звісно ж, хтось не одразу помітив, що це не статуї, а дехто пожартував, що гуси планують вкрасти червону цибулю у садочку, тож так повільно рухаються.

These totally zen geese, enjoying the rain in my garden that backs in to a canal - Congleton, UK from r/oddlysatisfying

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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