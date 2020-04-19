Гуси, які насолоджуються дощем у саду, підкорили мережу (відео)

Найчастіше в трендах мережі опиняються саме коти, однак цього разу їхнє місце зайняли гуси, які ледь не осягнули дзен. Дощова погода і красивий сад одного з британців перетворили птахів у зірок інтернету!

На платформі Reddit користувач з ніком jwmurphy1988 поділився епічним відео з гусками, яке швидко підняло у топи. За лічені години ролик переглянули понад 32 тисячі осіб, а ще більше як 500 залишили коментарі.

І ще: Мережу розсмішила дівчина, яка дуже невдало підстригла собаку: кумедне фотопорівняння

"Ці цілком дзен-гуси насолоджують дощем у моєму саду, який прилягає до каналу. Конглтон, Великобританія", – відзначив автор. А коментатор вже встигли позаздрити птахам за такий спокій. Звісно ж, хтось не одразу помітив, що це не статуї, а дехто пожартував, що гуси планують вкрасти червону цибулю у садочку, тож так повільно рухаються.

Читайте також: Собака вкрав накладні зуби, і це найдивніше, що можна уявити (відео)