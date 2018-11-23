Відео з оптичною ілюзією тушки індички стало хітом

Користувач мережі виявив оптичну ілюзію в рецепті приготування смаженої індички.

Користувач онлайн сервісу Reddit під ніком Dently опублікував відео приготування індички, в якому виявилася оптична ілюзія.

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Юзер знайшов покроковий відеорецепт приготування індички. Автор відео на другій хвилині ролика розповідає про бульйон і розмішує його ополоником. Далі коментар триває, а в кадрі залишається каструля з розсолом, що крутиться в ній. Якщо весь час дивитися на цей "вир", то тушка індички, яка з'являється в кадрі після каструлі, також починає крутитися. Пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато жартівливих коментарів.

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