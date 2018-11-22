Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії

Український ілюстратор Юрій Перепадій розкрив секрет вірусної оптичної ілюзії, на якій зображені нібито рухомі куля і колона. Пост з викриттям він оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Оптична ілюзія створює ефект, ніби зображені куля і колона обертаються в протилежні сторони. У мережі вважали, що цю ілюзію створив японський психотерапевт Ямамото, а сама картинка повинна визначити рівень стресу: якщо людина бачить, що об'єкти рухаються – значить, що вона страждає від депресії.

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Однак Юрій Перепадій спростував цю версію і зізнався, що насправді це він є автором ілюзії.

Цю оптичну ілюзію я намалював у Adobe Illustrator 26 вересня 2016 року. Для її створення я використовував ефект Акіоші Кітаока – це біле і чорне обведення на кольоровому тлі, яке приводить у рух фокус зору і людині здається, що деталі зображення рухаються, – зазначив він.

Крім того українець заявив, що японський психотерапевт Ямамото не існує і ніякого стосунку до створення зображення він не має.

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