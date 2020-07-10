Відео з незвичайним способом поїдання манго стало хітом мережі

Незвичайний спосіб поїдання манго прославив хлопця у мережі. Оригінальний ролик зібрав понад 8,5 мільйона переглядів і визнання геніальності автора.

Дівчина зняла на відео, як її бойфренд Шон Ямада винахідливим способом їсть манго. Хлопець зробив надріз посередині навколо фрукта і відділив одну половинку від кісточки.

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Потім Ямада зубами затиснув кістка і відділив другу половинку фрукта трохи її прокрутивши. Далі хлопець почав їсти м'якоть за допомогою ложки.

Ролик лише за добу зібрав 8,5 мільйона переглядів і майже 28 тисяч коментарів. Багато хто з користувачів мережі визнали незвичайний спосіб поїдання манго геніальним.

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