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Відео з незвичайним способом поїдання манго стало хітом мережі

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Як їсти манго - фото 1
Як їсти манго / freshmart

Незвичайний спосіб поїдання манго прославив хлопця у мережі. Оригінальний ролик зібрав понад 8,5 мільйона переглядів і визнання геніальності автора.

Дівчина зняла на відео, як її бойфренд Шон Ямада винахідливим способом їсть манго. Хлопець зробив надріз посередині навколо фрукта і відділив одну половинку від кісточки.

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Потім Ямада зубами затиснув кістка і відділив другу половинку фрукта трохи її прокрутивши. Далі хлопець почав їсти м'якоть за допомогою ложки.

Ролик лише за добу зібрав 8,5 мільйона переглядів і майже 28 тисяч коментарів. Багато хто з користувачів мережі визнали незвичайний спосіб поїдання манго геніальним.

@katiefeeneyy

what do you guys think? ##howto

♬ original sound - katiefeeneyy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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