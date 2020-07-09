Названий найкорисніший літній фрукт

Груша – одна з найкорисніших ласощів. Дізнайтеся про корисні властивості літнього фрукта.

Грушу використовують як в натуральному вигляді, так і для приготування десертів, соків, начинок, салатів і гарнірів.

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Медики називають такі корисні властивості груші:

підвищує захисні сили організму, допомагаючи протистояти інфекційним захворюванням;

має протизапальну дію;

цілюще впливає на нервову систему;

сприяє виведенню з організму важких металів і токсинів;

відвари і компоти з груші рекомендуються при розладах кишечника і запорах;

корисна для серцево-судинної системи;

груші рекомендують вживати при запамороченнях, підвищеній стомлюваності;

завдяки високому вмісту в продукті фолієвої кислоти груша корисна вагітним жінкам і дітям;

груша допоможе в боротьбі з екземою, якщо її м'якуш часто накладати на місце ураження;

покращує обмін речовин;

стимулюють діяльність печінки і нирок.

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