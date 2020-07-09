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Названий найкорисніший літній фрукт
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Груша – одна з найкорисніших ласощів. Дізнайтеся про корисні властивості літнього фрукта.
Грушу використовують як в натуральному вигляді, так і для приготування десертів, соків, начинок, салатів і гарнірів.
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Медики називають такі корисні властивості груші:
підвищує захисні сили організму, допомагаючи протистояти інфекційним захворюванням;
має протизапальну дію;
цілюще впливає на нервову систему;
сприяє виведенню з організму важких металів і токсинів;
відвари і компоти з груші рекомендуються при розладах кишечника і запорах;
корисна для серцево-судинної системи;
груші рекомендують вживати при запамороченнях, підвищеній стомлюваності;
завдяки високому вмісту в продукті фолієвої кислоти груша корисна вагітним жінкам і дітям;
груша допоможе в боротьбі з екземою, якщо її м'якуш часто накладати на місце ураження;
покращує обмін речовин;
стимулюють діяльність печінки і нирок.
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