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Відео з матусею, яка провчила доньку, підкорює мережу
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Виховання дітей – доволі складна справа, яка змушує кардинально змінити життя. Тож не дивно, що батьківство є не менш обговорюваним в мережі, аніж будь-які інші теми. А ця матуся стала зіркою Reddit через доволі жорстку відповідь на насміхання доньки.
На платформі Reddit користувач з ніком DanLT1 поділився епічним відео, на якому донька висміює маму за неправильну вимову слів. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши майже 82 тисячі переглядів та понад тисячу коментарів.
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На ролику дівчина просить маму повторити ще раз, як вона каже peckish powder замість baking powder (розпушувач). Така вимова змушує доньку сміятись, на що матуся знаходить не менш епічну відповідь: "Чому ти смієшся? Лише тому, що я зробила маленьку помилку? Йди до дзеркала і подивись на найбільшу мою помилку". Після цього звучить саркастичний сміх жінки, а шокована донька навряд чи спробує ще якось підколоти маму, адже вона ще той майстер тролінгу.
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