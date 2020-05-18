Хлопець хотів освоїти володіння м'ячем, але щось пішло не так (болюче відео)

Карантин змусив багатьох людей шукати нові розваги в самоізоляції, однак цей хлопець обрав не найбезпечніший спосіб саморозвиватись під час пандемії коронавірусу. Здається, його біль в освоєнні нового уміння відчули всі.

На платформі Reddit користувач з ніком mafugginAsher поділився відео про те, як він проводить вільний час на карантині. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 44 тисячі переглядів та більше як 800 коментарів.

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"Я вирішив освоїти нове уміння/хобі у вільний час на карантину. Все пройшло...добре. Збільшуй звук для максимального ефекту", – відзначив автор. І справді, на коротенькому ролику можна побачити, як хлопець повільно, але впевнено грається з м'ячем на мотузці. До останнього моменту, який змусив майже всіх чоловіків-глядачів співчувати головному герою.

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