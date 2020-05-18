Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Хлопець хотів освоїти володіння м'ячем, але щось пішло не так (болюче відео)

  • 44
Невдалий трюк - фото 1
Невдалий трюк

Карантин змусив багатьох людей шукати нові розваги в самоізоляції, однак цей хлопець обрав не найбезпечніший спосіб саморозвиватись під час пандемії коронавірусу. Здається, його біль в освоєнні нового уміння відчули всі.

На платформі Reddit користувач з ніком mafugginAsher поділився відео про те, як він проводить вільний час на карантині. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 44 тисячі переглядів та більше як 800 коментарів.

І ще: Туалет у неймовірному місці здивував мережу: відео

"Я вирішив освоїти нове уміння/хобі у вільний час на карантину. Все пройшло...добре. Збільшуй звук для максимального ефекту", – відзначив автор. І справді, на коротенькому ролику можна побачити, як хлопець повільно, але впевнено грається з м'ячем на мотузці. До останнього моменту, який змусив майже всіх чоловіків-глядачів співчувати головному герою.

I decided to learn a new skill/hobby with my quarantine free time. It's going....okay. Volume up for full effect from r/WatchPeopleDieInside

Читайте також: Дівчина показала, як швидко змінюється погода у Фінляндії: епічне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • Вчора, 19:20
  • 867
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 201
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2303797
Загрузка...
Новини