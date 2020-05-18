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Туалет у неймовірному місці здивував мережу: відео

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Туалет в казковому місці - фото 1
Туалет в казковому місці

Громадські вбиральні доволі рідко викликають позитивні емоції, однак цей туалет справді змушує дивуватись та навіть трішки заздрити. Не вірите? Зацініть самі!

На платформі Reddit користувач з ніком GuiltyUpstairs поділився ефектним відео з вбиральні, яке стрімко піднялось у тренди. Здавалося б, кого може вразити туалет, але родзинкою ролика є вид, який відкривається з цієї споруди.

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За лічені години допис зібрав майже 60 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів. А все тому, що на відео можна побачити розкішні пейзажі Швейцарії. Дехто з коментаторів розповів, що йому пощастило там побувати. Це гірський будиночок Оберштейнберг у Бернському високогір'ї, до якого можна дістатись лише пішохідною доріжкою довжиною у кілометр, але такий вид точно того вартий.

Nice Toilet from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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